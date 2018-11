Ottogol torna alle 21: in studio il presidente Vigorito Puntata speciale con il massimo dirigente che analizzerà il momento della compagine giallorossa

Questa sera tornerà Ottogol, la trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio condotta da Antonio Martone, con il contributo di Sonia Lantella e Ivan Calabrese. Come noto sarà una puntata speciale, dato che presenzierà in studio il presidente del Benevento Oreste Vigorito che parlerà dell'attuale momento della compagine giallorossa. Ospiti anche il giornalista Billy Nuzzolillo e l'opinionista Enzo Bozzi. Confermato il filo diretto con i tifosi con telefonate allo 0824/54566 e sms (anche whatsapp) al 3428723977. Inizio, come sempre, alle 21. Non mancate.