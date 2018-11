Benevento, allenamento prima della partenza (LE FOTO) Parte la spedizione dei giallorossi per la trasferta ligure

Come da programma questa mattina il Benevento si è ritrovato all'Imbriani per l'allenamento. I giallorossi hanno lavorato sodo, proseguendo la preparazione in vista della gara di domenica con lo Spezia. Tutti insieme hanno pranzato dopo la seduta, per poi salire sul pullman che ha dato il via alla spedizione ligure. Saranno giorni davvero importanti per tutto il gruppo, in cui avrà modo di lavorare a stretto contatto e fare quadrato, in modo da cercare di superare il momento negativo. In tal senso la sfida del Picco rappresenta davvero un crocevia, in cui si vorrà vedere un Benevento diverso dal punto di vista dell'atteggiamento, al di là delle diverse defezioni che come anticipato ieri si prevedono numerose.

Ecco le foto della seduta di questa mattina: