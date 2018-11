Benevento, Asencio si ferma. Troppe assenze per La Spezia Con la squadra sono partiti tutti, anche gli infortunati

I giallorossi hanno salutato il Sannio, proprio nel pomeriggio si sono diretti alla volta di Verona in vista della sfida di domenica contro lo Spezia. Sarà un viaggio a tappe quello della strega che domani raggiungerà Brescia, colpa della scarsa disponibilità di campi in Liguria. Ma tra le novità importanti c'è sicuramente la partenza di tutto il gruppo, ebbene sì, si sono aggregati anche gli infortunati che potranno disporre di tutte le attrezzature per proseguire le varie terapie. E' un modo per trovare quella serenità in un momento non facile. Non aiutano nemmeno le assenze, troppe, in difesa, a centrocampo ed ora anche in attacco. Proprio questa mattina si è fermato per una botta alla spalla Asencio che si spera di recuperare per la sfida di La Spezia. Ma è ancora presto per fare previsione. Ricordiamo che non saranno della gara nemmeno Maggio, Costa, Del Pinto, Tuia, Bukata ed Improta. Da valutare ancora Di Chiara, Letizia e Nocerino. Senza dimenticare che Tello sarà squalificato. Centrocampo quindi ridotto all'osso per questo c'è stata la partenza anche del giocatore della Primavera, Marco Cuccurullo, classe 2000.