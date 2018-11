Benevento, ripresa la preparazione a Coccaglio In sei hanno lavorato a parte

Pomeriggio di lavoro per il Benevento in quel di Coccaglio. La truppa di Bucchi ha ripreso quest'oggi la preparazione in vista della gara di domenica con lo Spezia. I giallorossi hanno dato vita a una seduta tecnico – tattica. Ovviamente l'allenatore ha potuto contare su una disponibilità ridotta della rosa, considerate le numerose defezioni dovute a infortuni. Hanno svolto differenziato i vari Maggio, Nocerino, Improta, Bukata, Tuia e Letizia. Lo staff medico cercherà fino all'ultimo momento utile di recuperare qualche elemento in modo da attutire la piena emergenza alla quale dovrà fare i conti Bucchi. Ricordiamo che sarà indisponibile anche Tello, squalificato a causa dell'ammonizione rimediata a Carpi. Nella giornata di domani i giallorossi effettueranno una seduta pomeridiana. Coccaglio sarà il quartier generale fino alla mattinata di sabato quando avverrà la rifinitura, nel pomeriggio ci sarà il trasferimento a Lerici.

