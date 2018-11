Precedenti - Un Benevento in crisi riuscì a violare il Picco Unico confronto in liguria positivo per la compagine giallorossa

I ricordi che legano Benevento con lo Spezia sono più che positivi. Le due squadre non si sono mai affrontate prima della stagione 2016/2017, l'esordio della Strega in serie B che tra l'altro ha coinciso anche con la promozione nel massimo campionato italiano. Nella gara giocata al Picchio, valevole per la dodicesima giornata del girone di ritorno, i giallorossi guidati da Baroni trionfarono con il punteggio di 3-1. Ci sono delle analogie con le due sfide, considerato che anche in quell'occasione il Benevento era reduce da un periodo negativo con due punti conquistati nelle precedenti sei partite. Dopo essere passata in svantaggio a causa di un gol di Piccolo, la Strega fu brava a ribaltare la situazione con le marcature di Ceravolo, Melara e Ciciretti. Bianconeri e giallorossi si rividero qualche mese dopo nella gara secca dei play off al Vigorito, vinta senza affanni dai sanniti per 2-1.

CURIOSITA' – Il trittico di gare del Benevento rievocano gli spareggi disputati diciassette mesi fa. Sabato scorso c'è stato il Carpi, adesso lo Spezia e nella prossima giornata il Perugia. Una coincidenza che, speriamo, porti la giusta fortuna agli uomini di Bucchi.

