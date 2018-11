Benevento, sei tra le più seguite in trasferta Primato in casa e tra le top fuori. Numeri importanti che non devono diminuire

E' ormai un fatto noto che il Benevento detiene il primato relativo al numero di spettatori tra le mura amiche. L'ottima campagna abbonamenti, che ha permesso a oltre ottomila tifosi di fidelizzarsi, ha garantito un nutrito seguito alla truppa guidata da Bucchi al Ciro Vigorito. I dati sono positivi anche in trasferta. La Strega è stata protagonista di quattro gare esterne, tra l'altro piuttosto lontane a eccezione di quella pescarese, in cui c'è stato un buon seguito, rafforzato dall'entusiasmo dei sostenitori presenti al nord. Ottimi i numeri fatti registrare a Venezia e Cittadella, due gare giocate in notturna e in orari piuttosto scomodi. Una leggera flessione si è vista a Carpi, ma il settore ospiti era ugualmente pieno e rumoroso. L'exploit è avvenuto a Pescara, con oltre mille tifosi che in poche ore hanno fatto registrare il tutto esaurito, spingendo la questura locale a garantirgli un posto anche nello spicchio adiacente. Neanche in Liguria mancherà la spinta giallorossa, anche perché con la partita in programma domenica pomeriggio sarà più facile per chi lavora raggiungere il Picco. In questo momento la Strega ha estremamente bisogno della sua gente, in modo da cercare di superare al più presto il momento negativo.

Tra le squadre che presentano un nutrito numero di tifosi in trasferta occorre segnalare anche le varie Foggia, Salernitana, Lecce, Verona, Perugia e Palermo.

Ivan Calabrese