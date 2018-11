Bucchi può sorridere, Asencio e Letizia stanno meglio Nella seduta di oggi nel ritiro di Coccaglio in campo a sorpresa anche Tuia e Bukata

Buone notizie dall’infermeria nel ritiro di Coccaglio. Così come si sperava e prevedeva il medico sociale Salvatori, Gaetano Letizia e Raul Asencio sarebbero disponibili per la difficile gara di domenica pomeriggio contro lo Spezia. La decisione definitiva sul loro impiego verrà presa domani mattina dallo staff tecnico dopo la seduta di rifinitura in programma sempre a Coccaglio che sarà seguita da un breve pranzo e poi la partenza in pullman per il ritiro di Lerici (lo stesso scelto lo scorso 30 ottobre quando ci fu il rinvio per maltempo) nei pressi di La Spezia. Ma la sorpresa oggi è arrivata da Improta, Tuia e Bukata che hanno svolto lavoro differenziato con lo stesso Asencio facendo registrare delle buone risposte. Anche per loro sarà decisivo il test di domani. Non è esclusa almeno per Tuia e Bukata la presenza in panchina e sarebbe la prima volta in questa stagione. Out, invece, oltre allo squalificato Tello, Maggio, Nocerino, Costa e Antei che come noto ha bisogno ancora di qualche settimana per essere idoneo. Lo staff tecnico, dunque, ha qualche possibilità di scelta per la formazione ed il modulo, con il 4-4-2 che appare sempre di più quello più probabile, anche se notoriamente le scelte da parte di Bucchi vengono fatte e comunicate solo all’ultimo momento.

ant.mart.