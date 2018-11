Benevento, ecco i convocati per la sfida con lo Spezia Ventisette calciatori in lista, ma molti sono a mezzo servizio

Sono ventisette i calciatori convocati da Bucchi per la sfida di domani con lo Spezia. Come noto la truppa giallorossa è in ritiro dalla giornata di mercoledì e in quel di Coccaglio si è preparata al meglio per sfidare la truppa di Marino. Non figurano nell'elenco lo squalificato Tello e l'infortunato Del Pinto. Ovviamente sono presenti anche elementi non al pieno della condizione che probabilmente andranno in tribuna o siederanno in panchina per "fare numero", come per i vari Maggio, Nocerino, Costa e Antei. Ecco la lista completa:

PORTIERI: 1 Puggioni, 12 Montipò, 22 Gori;

DIFENSORI: 3 Letizia, 7 Di Chiara, 11 Maggio, 18 Gyamfi, 13 Tuia, 15 Costa, 5 Antei, 6 Billong, 2 Sparandeo, 14 Volta;

CENTROCAMPISTI: 20 Bukata, 25 Bandinelli, 23 Nocerino, 24 Cuccurullo, 10 Viola, 28 Volpicelli, 21 Goddard;

ATTACCANTI: 9 Coda, 29 Asencio, 16 Improta, 19 Insigne, 17 Buonaiuto, 27 Ricci, 30 Filogamo.