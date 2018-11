Benevento, due possibili soluzioni contro lo Spezia Di Chiara e Letizia disponibili ed entrambi in campo dal primo minuto

Pochi recuperi ma tante soluzioni per mister Bucchi che ha ancora qualche riserva sulla formazione da mandare in campo domani pomeriggio contro Lo Spezia. La decisione di convocare tutti, anche gli infortunati, è dipesa dalla volontà di fare gruppo in un momento non facile ma restano out tanti giocatori come Tuia, Maggio, Bukata, Nocerino ed Improta. Hanno invece recuperato Di Chiara, Letizia e Asencio. Buone notizie quindi per il tecnico che sta pensando a due moduli diversi. Il 3-4-2-1 o il 4-3-3. Molto dipenderà anche dalla decisione o meno di puntare su Antei titolare. Il difensore si è sempre allenato col gruppo, ma dopo l'apparizione di Pescara bisognerà effettivamente capire quanta benzina ha nelle gambe. Dovesse esserci lui al fianco di Volta e Billong ci sarebbero comunque sulle fasce Letizia e Di Chiara dando così maggiore copertura alla squadra nella fase di non possesso. Nella zona nevralgica del campo invece la scelta è ridotta all'osso. Disponibili solo Viola e Bandinelli vista anche la squalifica di Tello. Ma Bucchi non esclude un possibile utilizzo di Goddard o anche di Buonaiuto come interno di centrocampo. In tal caso, Montipò in porta, difesa a quattro con Letizia, Volta, Billong e Di Chiara, lasciando così fermo ai box Gyamfi. A centrocampo spazio a Buonaiuto, Viola e Bandinelli, con Insigne e Ricci dietro a Coda. Soluzioni che balenano nella testa dell'allenatore consapevole che contro lo Spezia bisognerà assolutamente ritrovare il sorriso e riprendere un passo più deciso dopo la sconfitta con l'Ascoli e il pari di Carpi. Mentre il calcio di A e di B riposa per via degli impegni delle Nazionali, i giallorossi torneranno in campo per recuperare l'ultimo turno infrasettimanale. Non sarà semplice affrontare i liguri reduci da una sconfitta immeritata all'Arechi, ma i giallorossi dovranno provare ad invertire la rotta già da domani.