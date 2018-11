La diretta web di Spezia - Benevento Al Picco si gioca il recupero della decima giornata

11' Gol mangiato, gol subito: lo Spezia passa in vantaggio con un tiro a giro di Okereke che non lascia scampo a Montipò

10' Prima azione per i giallorossi: ottima palla di Viola per Coda che va al tiro, ma Lamanna para

6' Il Benevento prova a rendersi pericoloso giocando soprattutto in verticale

3' Lo Spezia è partito con ritmi alti. Il Benevento aspetta

15:03 Comincia la partita

15:00 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per il recupero della decima giornata tra Spezia e Benevento. Come ricorderete l'incontro non si è giocato lo scorso 30 ottobre a causa del maltempo che ha colpito la Liguria. Ecco le squadre che scenderanno in campo al Picco:

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Capradossi, Augello; Maggiore, M.Ricci, Crimi; Okereke, Galabinov, Bidaoui. A disp: Desjardis, Manfredini, Crivello, Giani, Mora, Pierini, Gyasi, De Francesco, Bastoni, De Col, Acampora, Bachini. All.: Marino

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Gyamfi, Volta, Billong, Letizia; Bandinelli, Viola; Ricci, Insigne, Buonaiuto; Coda. A disp: Puggioni, Gori, Sparandeo, Antei, Gyamfi, Goddard, Cuccurullo, Volpicelli, Asencio, Filogamo. All.: Bucchi

Ivan Calabrese