Benevento, il ritiro continua I giallorossi da domani alloggeranno a Venticano

Continua il ritiro per il Benevento. La sconfitta rimediata a La Spezia non ha fatto particolarmente piacere alla dirigenza e per tale motivo la squadra resterà in ritiro. La squadra rientrerà in serata nel Sannio e da domani alloggerà presso l'Hotel Europa di Venticano. Gli allenamenti verranno effettuati in città per preparare la gara di sabato con il Perugia.