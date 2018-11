Benevento, ripresa la preparazione all'Imbriani I giallorossi sono in ritiro a Venticano. Comincia la settimana che porterà al Perugia

Ripresa la preparazione del Benevento in vista della gara di sabato prossimo contro il Perugia. Sul manto erboso dell’antistadio “C. imbriani”, lavoro defaticante per coloro che sono stati impiegati nel recupero di ieri pomeriggio contro lo Spezia, esercitazioni atletiche seguite da situazioni tecnico-tattiche per gli altri. Al termine della seduta, i giallorossi hanno raggiunto l’Hotel Europa di Venticano, sede del ritiro. Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani.