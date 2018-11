Festa delle stelle, serata ricca di premi (LE FOTO) Soddisfazione per Ottochannel e Ottopagine con il "Gladiatore Sannita" assegnato a Sonia Lantella

Si è svolta questa sera presso la Giustino Fortunato di Benevento la "Festa delle stelle", manifestazione indetta dal Coni per premiare i talenti che si sono contraddistinti nel corso dell'anno sportivo. Soddisfazione anche per le redazioni di Ottochannel e Ottopagine con il "Gladiatore Sannita" assegnato alla collega Sonia Lantella.

Ospite d'onore della serata il pugile Domenico Valentino, campione italiano di pesi leggeri. Anche a lui l'avvocato Collarile ha assegnato il prestigioso premio del "Gladiatore Sannita".

Tantissimi i premiati nel corso della serata, eccoli di seguito:

Una Stella d’Oro: Raffaele Tirone per il Ciclismo.

Tre Stelle d’Argento: Domenico Meccariello per la Boxe, Giacomo Verdicchio per il rugby, Accademia Volley per la pallavolo.

Sei Stelle di Bronzo: Pompilio Colella per il calcio, Vincenzo D’Auria per i cronometristi, Guido Fonzo per le bocce, Sara Furno per la scherma, Alessandro Pepe per l’US Acli, Sannio Roller per il pattinaggio a rotelle.

Premiati anche:

Alfonso De Pierro, Campione di Rally nella classe N4 2017/2018 nella Coppa Italia Terza Zona.

Maria Varricchio, del Tiro a segno di Benevento, Campionessa Europea a squadre nel 2017 e Campionessa Italiana 2018 per la specialità pistola ad aria compressa.

Rossana Pasquino, dell’Accademia Olimpica Beneventana, Campionessa Europea 2018 di Scherma Integrata.

La Pallamano Benevento, del Presidente Carlo La Peccerella, Campione d’Italia 2018 under 13 con i tecnici Danilo Schipani e Tommaso Russo, con gli atleti:Lorenzo Maria Damiani, Loris De Stasio, Rodolfo Di Maria, Lorenzo Fragnito, Simone Fragnito, Roberto La Peccerella, Thomas Russo, Andrea Schipani, Andrea Solla, Alessio Maria Verdicchio, Diego Verdicchio.

L’Olympia Dance Sport, del Presidente Alberto Mauta, con gli atleti Silvia Russo e Gerardo Mauta, Medaglia d’Oro nella combinata caraibica classe internazionale, ai Campionati Europei 2018 svolti a Megève in Francia.

La Team Ilenya Dance, del Presidente Grazia Garbati, con gli atleti Nicole Cefalo e Aldo Alfredo Ciampi, Medaglia di Bronzo 2018 nel ballo di coppia ai Campionati Nazionali di Rimini liscio unificato classe C.

Alessandro Valente e Giuseppe Calicchio atleti ed allenatori del Rugby Benevento.

Nicola Pocino, cronometrista under 100.

L’Università “Giustino Fortunato” consegnerà il premio “Fortunato d’Oro” ad un proprio studente: Vincenzo Cavalluzzo che gioca con la Cestistica Benevento.

Il trofeo Coni è stato assegnato a due Società affiliate alla FIGeST: la “Ruzzola del formaggio” di Pontelandolfo con il Presidente Antonio Lese che si è classificata prima nella specialità ruzzola con gli atleti: Donato Albini, Nicola De Palma, Angelo Rinaldi, Luca Calabrese e primo classificato tra gli atleti Donato Albini; la “Benevento Dart” di Pago Veiano con il Presidente Luca Pezzuto che si è classificata prima nella specialità freccette e primo classificato tra gli atleti Nicola De Palma. Le due società lo scorso 21 e 22 settembre hanno rappresentato la Campania nelle finali nazionali di Rimini.