Il centrocampista slovacco Bukata finalmente disponibile Il giocatore potrebbe essere convocato per la gara con il Perugia. Anche Tuia verso il recupero

In un periodo di certo non lusinghiero arriva anche qualche pèiccola buona notizia in casa giallorossa. Stavolta dall'infermeria. Martin Bukata, il centrocampista di Kosice (Slovacchia), del 93 considerato un oggetto misterioso perchè dal suo ingaggio non è stato quasi mai disponibile e che ancora non è stato utilizzato in campionato non solo è guarito dai problemi alla caviglia ma è pronto anche da un punto di vista atletico. Sarebbe potuto andare in panchina già a La Spezia, ma si è preferito attendere un'altra settimana. Per la sfida di sabato contro il Perugia il giocatore prelevato dal Piast Gliwice sarà sicuramente tra i convocati ed eventualmente disponibile part time considerato che avrà questa ulteriore settimana per lavorare e recuperare ulteriormente una condizione accettabile. La speranza è che possa dare un contributo utile in un reparto in totale emergenza dove invece saranno ancora indisponibili Del Pinto e Nocerino.

Anche il difensore ex granata Tuia è guarito dal problema che lo ha tenuto fuori per alcuni mesi, ma deve perfezionare il lavoro aerobico, pertanto prima di mettersi a disposizione di mister Bucchi deve ancora svolgere un lavoro atletico e fisico di recupero, ma diciamo che pure per lui l'infermeria dovrebbe appartenere soltanto al passato...

ant.mart.