Giudice Sportivo, un giallorosso entra in diffida Al prossimo giallo scatterà la squalifica

L'ammonizione rimediata a La Spezia è stata la quarta per Massimo Volta. Il centrale difensivo è entrato automaticamente in diffida, quindi al prossimo giallo scatterà automaticamente la squalifica. Ricordiamo che il calciatore giallorosso è un perno del Benevento, considerato che è sceso sempre in campo da titolare da quando è cominciata la stagione. Contro il Perugia rientrerà regolarmente Tello dopo lo stop per somma di gialli.

Nessun appiedato in casa Perugia.