Proseguono i lavori per la strada adiacente il Vigorito L'obiettivo è quello di anticipare la consegna

Proseguono i lavori per la strada che permetterà di accedere al settore Distinti direttamente dalla tangenziale, permettendo la riapertura del parcheggio. E' un'opera particolarmente attesa dai sostenitori sanniti costretti a raggiungere il Vigorito a piedi o con i mezzi pubblici, affrontando quindi le intemperie che questo anticipo d'inverno ha già riservato. Le varie lavorazioni procedono a ritmo sostenuto da parte della ditta “Costruzioni Italia”. L'obiettivo, ovviamente, è quello di velocizzare i tempi in modo da consegnare l'opera prima dell'inizio degli altri progetti previsti per il Ciro Vigorito.

Nella foto potete vedere lo stato dei lavori dopo una decina di giorni. Le previsioni, clima permettendo, sono positive per una ultimazione nel breve periodo.