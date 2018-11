Benevento, Bucchi può contare su Improta L'esterno sarà disponibile in vista della sfida con il Perugia

Buone notizie per Bucchi inerenti il rientro degli acciaccati. Dopo Bukata, di cui vi abbiamo parlato questa mattina, il tecnico potrà contare anche su Improta. L'esterno offensivo si era fermato prima della gara con il Carpi a causa di un problema muscolare e adesso può ridare il proprio contributo alla causa già a partire dalla delicata sfida di sabato con il Perugia. Ovviamente sarà tra i convocati anche Tello, reduce dalla squalifica che gli ha fatto saltare la trasferta di La Spezia. Restano indisponibili i vari Maggio, Nocerino, Del Pinto, Tuia e Costa. C'è da valutare anche Antei che rappresenta un vero e proprio punto interrogativo, considerato che si allena costantemente con i compagni ma non ha ancora raggiunto la piena forma che gli consentirebbe di scendere in campo dal primo minuto.