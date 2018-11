Benevento - Perugia, sfida cruciale per entrambe Giallorossi e grifoni hanno gli stessi punti in classifica. La Strega punta al rilancio

Quella di sabato sarà una sfida molto importante per il Benevento. I giallorossi sono reduci da una serie di risultati negativi che hanno scemato gli entusiasmi della piazza. Dinanzi a loro ci sarà il Perugia di Alessandro Nesta, compagine che tra l'altro ha racimolato gli stessi punti in classifica. Sono due squadre similari, anche se non propriamente per quanto riguarda la qualità della rosa. I punti in classifica, ad esempio, sono gli stessi. I due tecnici sono quasi coetanei, anche se Bucchi vanta già diversi anni di attività alle spalle tra Lega Pro, cadetteria e una breve apparizione in massima serie.

17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. I grifoni non hanno particolarmente brillato in trasferta, dato che sono riusciti a vincere solo una partita contro il Livorno. Meglio il ruolino tra le mura amiche, dove invece il Benevento ha un po' toppato e gli exploit di Foggia e Ascoli lo dimostrano.

La Strega segna molto, avendo realizzato già venti gol. Allo stesso tempo, come già ampiamente discusso, ha dimostrato di avere una difesa colabrodo con 18 reti subite. Il Perugia ha fatto meno in fase offensiva con 16 marcature all'attivo, di cui 6 realizzate da un solo calciatore: Vido. Stesso dato per quanto riguarda i gol subiti, ben due in meno rispetto alla tanta contestata fase difensiva sannita. A differenza del Benevento, però, gli umbri sono una squadra in salute: se prendiamo in esame le ultime sette partite, la truppa di Nesta ha portato a casa 13 punti contro i 7 sanniti. Ben cinque lunghezze in più che gli ha permesso di trovare l'aggancio all'ottavo posto, a un tiro di schioppo dalla zona play off che ancora non ha gli ha aperto le porte a causa della differenza reti in favore dei giallorossi. La gara di sabato sarà decisiva per entrambe: per gli ospiti rappresenta la prova del nove che lascerà intendere le ambizioni e la vera forza di una squadra che, seppure in ripresa rispetto all'inizio di stagione, non si è ancora imposta al meglio contro una big. In tal senso c'è da rimarcare la grande voglia di vincere di Santopadre che ha già promesso diversi acquisti a gennaio. Il Benevento, invece, è alla disperata ricerca di una vittoria condita da una prestazione positiva per far tornare il sorriso alla sua gente, piuttosto delusa dopo le recenti sconfitte contro Ascoli e Spezia, oltre allo scellerato pareggio di Carpi.

Ultima curiosità – Si sfidano anche le due squadre che vestono Frankie Garage. Il marchio che ha accompagnato il Benevento nella scalata dalla Lega Pro alla serie A è di proprietà del presidente Santopadre, patron dei grifoni. Un'altra similitudine tra due che vantano tanti tratti in comune, tra cui una miriade di ex.

Ivan Calabrese