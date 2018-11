E' morto Lombardi, storico portiere della Sanvito Veniva chiamato "la scimmia" per la sua agilità tra i pali

Triste notizia per il mondo sportivo sannita. Nella giornata di ieri è venuto a mancare l'ultraottantenne Alfredo Lombardi, estremo difensore della storica Sanvito Benevento. Ha militato per ben cinque stagioni con la maglia rossonera, collezionando oltre 150 presenze. Fu tra i protagonisti del ritorno del calcio cittadino in serie C, grazie alla promozione ottenuta nella stagione 1959/1960. Gli sportivi più attempati lo ricordano con il soprannome "la scimmia" (a' scinnia) perché pur non essendo altissimo aveva una elasticità incredibile volando da palo a palo. Nativo di Livorno, il presidente sannita Bartalucci lo acquistò dal Rosignano Solvay. Salutò il Sannio nell'estate del 1962, quando passò alla Juve Stabia, lasciando un ricordo indelebile nella mente dei tanti appassionati che affollavano i gradoni del Meomartini.