Benevento - Perugia, designato un esordiente in B Con la Strega ha un precedente piuttosto positivo

Sarà Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere la sfida tra Benevento e Perugia. Il fischietto molisano è un esordiente in serie B, avendo arbitrato soltanto quattro gare in questa stagione contraddistinte da due successi casalinghi, un pareggio e un exploit esterno. Con la Strega ha un solo precedente, tra l'altro molto positivo e risalente al 17 gennaio 2016. In quell'occasione la truppa di Auteri umiliò il Messina in Sicilia con un netto 5-0, proseguendo la striscia vincente che l'avrebbe portata alla promozione diretta tra i cadetti.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Affatato. Quarto uomo Marini.

