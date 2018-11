Da Insigne a Mazzocchi: Benevento - Perugia sarà ricca di ex Sono dieci in totale, compreso il tecnico Bucchi e il suo vice Savini

Quella di sabato è una sfida che detiene un buon numero di calciatori che affronteranno il proprio passato. Il gruppo più numeroso è giallorosso, a partire da Volta che in Umbria ha totalizzato oltre cento presenze, sfiorando anche la promozione in serie A. Della squadra che sfidò il Benevento nei play off di due anni fa c'era anche Di Chiara, oltre ovviamente al tecnico Bucchi che sedeva in panchina insieme al suo vice Savini. La nutrita lista non finisce qui, dato che bisogna menzionare anche i vari Puggioni, Buonaiuto, Insigne e Bandinelli: elementi che in carriera sono passati dalle parti del Curi.

Nel Perugia c'è un ex che pochi ricordano, si tratta di Pasquale Mazzocchi. L'esterno classe '95 si è imposto nel calcio che conta grazie alla scalata compiuta con il Parma dalla serie D alla massima serie. Nella scorsa estate si è trasferito tra i biancorossi con l'obiettivo di ripetersi tra i cadetti. Nativo di Barra, è amante della musica neomelodica tanto che si è esibito ai microfoni di Nosotti nel corso dei festeggiamenti successivi alla matematica certezza della partecipazione alla serie A, mostrando anche una certa bravura particolarmente apprezzata addirittura da Balotelli. Ha vestito il giallorosso quando era un ragazzino, precisamente negli Allievi Nazionali del Benevento. Un anno intenso che è stato determinante per la sua formazione calcistica.

Chiude il gruppo degli ex anche Raffaele Bianco, esperto centrocampista che ha calcato l'erba del Vigorito nella stagione 2010/2011. Il calciatore partenopeo affronta la Strega a distanza di un anno e mezzo, quando l'otto giugno del 2017 fu costretto a vederla festeggiare l'accesso in serie A al termine della finale play off con il "suo" Carpi. Un passato che sembra lontantissimo, ma che Bianco sicuramente ricorda per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Ivan Calabrese