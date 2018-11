Benevento, il botteghino "piange": ecco il dato Flessione netta rispetto alle scorse uscite a 48 ore dal fischio d'inizio

A meno di 48 ore dal fischio d'inizio di Benevento - Perugia si registra una flessione importante ai botteghini rispetto alle scorse uscite. I biglietti emessi, infatti, sono soltanto 577. Facendo un confronto con l'ultima gara casalinga giocata contro l'Ascoli se ne contavano quasi il doppio a due giorni dalla partita. Un dato che riflette la situazione della compagine giallorossa, reduce da un ruolino di marcia che gli ha permesso di conquistare il magro bottino di sette punti in sette partite.

Considerati gli 8435 abbonati, si contano complessivamente 9012 sostenitori di fede giallorossa. Ovviamente è un dato orientativo, anche perché non è detto che tutti i fidelizzati saranno presenti al Ciro Vigorito. C'è comunque tutto il tempo per poter far registrare la classica "impennata".

Da Perugia sono stati staccati 116 tagliandi. Per gli ospiti la prevendita sarà aperta fino alle 19 di domani.

