Perugia, Santopadre preoccupato: "Squadra troppo rilassata" Nesta: "Siamo concentrati. Sarà fondamentale partire bene"

E' un Santopadre sull'attenti quello che ha parlato alle testate locali di Perugia. Il massimo dirigente biancorosso ha voluto suonare la carica, a causa del modo in cui ha visto la squadra allenarsi negli ultimi giorni: "C'era un po' troppa rilassatezza. Non vorrei che qualcuno pensasse che sarà facile la partita di Benevento. Mi è sembrato l'atteggiamento prima di Palermo, senza la giusta tensione e quindi dico ad allenatore e giocatori di tenere le antenne dritte, anche perché giocheremo contro una squadra arrabbiata".

Nella tarda mattinata ha incontrato la stampa Alessandro Nesta che così ha presentato la sfida di domani, rispondendo anche alle dichiarazioni del presidente: "Veniamo da due settimane senza partite, ma nonostante tutto abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Forse è scesa un po' l'attenzione ma i ragazzi hanno lavorato sodo e siamo tutti pronti per sfidare il Benevento. Sono fiducioso. Troveremo un avversario che sta attraversando un momento di difficoltà e che farà di tutto per risollevarsi. Avranno dalla loro parte anche il fatto che giocano in casa, quindi cercheranno di accontentare il loro pubblico. Sarà fondamentale partire bene, in modo da togliere coraggio al Benevento e facendo rumoreggiare i tifosi creando tensioni. Dipenderà molto da noi: si deciderà tutto nei primi trenta minuti".