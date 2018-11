Benevento, gli ultras spronano la squadra con uno striscione E' stato affisso nei pressi del Ciro Vigorito

Nel primo pomeriggio è comparso uno striscione abbastanza eloquente nei pressi del Ciro Vigorito, firmato dagli ultras del "Primo anello". Il testo recita: "Prima uomini, poi calciatori. Onorate i nostri colori". Un messaggio significativo che vuole evidenziare quanto i tifosi tengano soprattutto all'atteggiamento dei calciatori in campo, il quale ultimamente sta venendo un po' meno insieme ai risultati. Il messaggio è chiaro, si vuole la maglietta sudata in ogni circostanza, onorando per l'appunto i colori giallorossi. Uno striscione di sprone a fare meglio in vista dell'importante impegno di domani contro il Perugia, dove servirà la giusta abnegazione tra tutte le componenti per tirare un calcio alla crisi.

In merito si è espressa anche la Curva Sud attraverso uno striscione e un comunicato:

"Vogliamo ribadire la nostra posizione circa le ultime prestazioni della squadra e, che, ha vanificato quanto di buono era stato fatto precedentemente.Ad inizio anno,erano stati fatti proclami circa la volonta’ di affrontare un campionato di vertice.Noi non chiediamo di voler vincere il campionato a tutti i costi,sappiamo che la cadetteria e’ molto difficile da affrontare per chiunque,ma chiediamo a chi scende in campo,di lottare su ogni pallone e sudare la maglia e,onorare il nome della citta’ in casa e fuori.Noi,per questi colori,maciniamo km e li onoriamo in ogni circostanza,che sia al “Vigorito” o lontano dalle mura amiche e, non permetteremo mai a nessuno di disonorarli o mettere scarso impegno quando si indossa la maglia della nostra citta’.La maglia da ora in poi va sudata,non ci sono piu’ alibi che tengano,la pazienza e’ finita.Fuori i c*****ni,in campo 11 leoni!"