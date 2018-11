Benevento - Perugia, spicca il precedente nei play off Nell'ultimo confronto giocato al VIgorito gli umbri rifilarono quattro reti alla Strega

Le sfide tra Benevento e Perugia sono relative alla storia recente delle due squadre. In totale sono soltanto sei i precedenti giocati al Vigorito tra campionato e play off, ai quali bisogna aggiungere la disastrosa partita di Coppa Italia disputata nella scorsa stagione in cui gli umbri si imposero con un netto poker. Il primo incontro in assoluto nel Sannio è datato 11 gennaio 2009, con la truppa guidata all'epoca da Soda che portò a casa tre punti preziosi grazie a un gol di Colombini. Nella stagione successiva ci fu un entusiasmante successo per 3-1 con una doppietta di Evacuo e una bella marcatura di Ciarcià. L'exploit umbro è avvenuto il 6 gennaio del 2013, quando Ciofani punì la Strega di Ugolotti. Nella stagione 2013/2014 è arrivato un pareggio, così come nella primo campionato di serie B del Benevento, con Bucchi che sedeva sulla panchina dei grifoni. E' storico il successo ottenuto nella gara di andata della semifinale play off: fu decisivo Chibsah che approfittò di un errore di Brignoli per consegnare il primo round alla sua squadra.

In totale lo score relativo al campionato è di 3 successi, due pareggi e soltanto una vittoria del Perugia. Ecco tutti i precedenti:

11 gennaio 2009: Benevento – Perugia 1-0

29 novembre 2009: Benevento – Perugia 3-1

6 gennaio 2013: Benevento – Perugia 0-1

20 ottobre 2013: Benevento – Perugia 1-1

22 ottobre 2016: Benevento – Perugia 0-0

27 maggio 2017: Benevento – Perugia 1-0

Coppa Italia 2017/2018: Benevento – Perugia 0-4

