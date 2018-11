Benevento, contro il Perugia si torna al 3-5-2 Bucchi getta nella mischia Improta dal primo minuto

Svelate le carte sulla formazione che scenderà in campo questa sera contro il Perugia. Bucchi rispolvera il 3-5-2 attuato in casa del Carpi, confermando Montipò tra i pali. In difesa opererà il trio composto da Volta, Billong e Di Chiara, con quest'ultimo che torna a occupare il ruolo di terzo centrale come accaduto nella mezz'ora del Cabassi. A centrocampo si rivede Improta che agisce sulla corsia di destra, mentre sul lato opposto ci sarà Letizia. Le chiavi della manovra saranno affidate a Viola con Tello e Bandinelli mezzali. In avanti la coppia Coda – Asencio.