La diretta web di Benevento - Perugia Seguite con noi la testuale del match

38' Ammonito Gyomber

35' Pareggio del Perugia: Verre punisce Montipò con un tiro a giro dal limite dell'area

31' Cross di Viola per la testa di Coda: Gabriel blocca

28' Il Perugia prova a costruire, ma il Benevento si difende bene

24' Punizione di Viola che sorvola abbondantemente la traversa

20' Assente la reazione del Perugia. Il Benevento continua a controllare l'incontro e cerca il raddoppio

17' GOOOL DEL BENEVENTO! Cross di Improta per la testa di Coda: grande stacco dell'attaccante con la palla che colpisce prima il palo e poi si infila alle spalle di Gabriel

13' Il Benevento non è partito male: i giallorossi sono stabilmente nella metà campo avversaria e cercano di costruire qualcosa d'importante

8' Continua la fase di studio. Gara avara di emozioni in questi primi minuti

4' La gara è cominciata con dei ritmi blandi. Le due squadre si studiano

18:02 Comincia la partita

18:00 Entrano le squadre sul terreno di gioco

Siamo al Vigorito per la sfida tra Benevento e Perugia, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Di Chiara; Letizia, Tello, Viola, Bandinelli, Improta; Coda, Asencio. A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Antei, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Goddard, Cuccurullo, Ricci, Filogamo. All.: Bucchi

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Ngawa, Cremonesi, Gyomber, Falasco; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Vido, Melchiorri. A disp.: Leali, Perilli, Felicioli, El Yamiq, Mazzocchi, Mustacchio, Sgarbi, Bordin, Bianchimano, Moscati, Terrani, Kouan. All.: Nesta

Ivan Calabrese