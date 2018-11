Bandinelli: "Questo successo deve essere un punto di partenza" Il centrocampista ha realizzato il gol vittoria: "E' stata una bella emozione segnare al Vigorito"

E' stato l'autore del gol vittoria giallorosso, messo a segno esattamente al novantesimo minuto. Filippo Bandinelli ha commentato così il successo della Strega: “Sono veramente felice. E' stata una rete che ha portato i tre punti. Adesso ci godiamo questo momento e da domani penseremo alla prossima partita. La vittoria di questa sera deve rappresentare un punto di partenza: il passato è passato, stiamo crescendo e cerchiamo in ogni allenamento di migliorare. L'atteggiamento è stato giusto, poi è mancata anche la giusta fortuna perché il Perugia ha segnato sul primo tiro fatto. Siamo stati bravi a restare in partita e a reagire. Venivamo da una settimana difficile che ci ha compattato ancora di più, nel corso della quale abbiamo rivisto gli errori commessi. E' stato importante anche il supporto del nostro pubblico. Sarà fondamentale restare uniti, anche se sappiamo che abbiamo perso punti per strada per colpa nostra. Non facciamo progetti futuri, ma pensiamo partita dopo partita. La società e il mister ci hanno dato una grande mano, trasmettendoci la giusta tranquillità. Il gruppo è unito: nello spogliatoio c'era l'entusiasmo delle prime partite. Le assenze? Sono importanti perché all'interno dello spogliatoio questi calciatori si fanno sentire. Spero che tornino il prima possibile. Il Palermo? Sarà un bel banco di prova perché affronteremo la capolista. Prepareremo questa trasferta nel migliore dei modi”.

Ha chiuso riparlando del gol: “E' stato il mio primo gol al Vigorito e ho provato una bella emozione. L'ho dedicato alla mia ragazza che mi è sempre vicino”.

