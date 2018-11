Stasera alle ore 21 torna Ottogol su 696 Tv Ottochannel Numerosi ospiti e servizi in questa nuova puntata condotta da Antonio Martone

Nuovo importante ed atteso appuntamento stasera sulle frequenze di 696 Tv Ottochannel con la trasmissione sportiva Ottogol condotta da Antonio Martone. Si partirà come sempre alle ore 21 con il programma che potrà essere seguito anche in diretta streaming. Ospiti in studio il giallorosso Letizia, l'opinionista Enzo Bozzi, il tifoso Giovanni De Luca, l'avvocato Alberto Mignone. Previsto un collegamento telefonico con il presidente della Lega di serie B Mauro Balata. Nella scaletta numerosi servizi e approfondimenti sulla gara contro il Perugia e inchiesta con i tifosi su cosa sognano in vista del Natale in chiave giallorossa. Nell'angolo dei tifosi protagonista il dottore Raffaele Guarente. I tifosi come sempre potranno interagire da casa telefonando al numero verde 800919002 oppure allo 082454566 oppure inviare sms e messaggi whatsapp al 3428723977. Collaborano come sempre alla realizzazione di Ottogol Sonia Lantella e Ivan Calabrese. La trasmissione andrà in replica stasera intorno alla mezzanotte, domani mattina e nel pomeriggio di martedì intorno alle 15.50.