Parte la prevendita di Palermo - Benevento Il circuito abilitato è Viva Ticket

E' già partita la prevendita per il bug match di venerdì sera tra Palermo e Benevento. Il tagliando per il settore ospiti ha un costo di nove euro, a cui bisogna aggiungere i diritti di prevendita. Sarà necessaria la supporter card per poter effettuare l'acquisto. Il circuito è Viva Ticket, quindi i punti vendita sono All Net Inclusive e Tabacchi Collarile, oltre al Bar Lama di Montesarchio, BCarica Store di San Giorgio del Sannio e Mazzini 10 di San Marco dei Cavoti.

La prevendita sarà attiva fino alle 19 di giovedì 29 novembre.