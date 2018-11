Benevento, ritiro finito. Da domani testa al Palermo I giallorossi partiranno giovedì per la Sicilia

La vittoria ottenuta contro il Perugia è stata fondamentale per ritrovare il sorriso e togliersi di dosso la “zavorra” dei recenti risultati negativi. Il Benevento però ha davvero poco tempo per godersi il successo, dato che è alle porte un incontro molto difficile in casa della capolista Palermo. I giallorossi saranno di scena al Barbera venerdì sera per l'anticipo della quattordicesima giornata di campionato che, tra l'altro, sarà anche trasmessa sulle frequenze della Rai. L a vittoria di ieri ha permesso anche di interrompere il ritiro che durava ormai da oltre una settimana.

La truppa di Bucchi si è ritrovata questa mattina per una seduta che ha visto impegnati soltanto coloro che non hanno giocato ieri. La preparazione riprenderà regolarmente domani con un allenamento pomeridiano, poi martedì e mercoledì si lavorerà solo di mattina. La partenza per la Sicilia in aereo è fissata a giovedì dopo la seduta all'Imbriani. Nel giorno successivo ci sarà la rifinitura e l'attesa sfida con i rosanero di Stellone. Fischio d'inizio alle 21. L'obiettivo è quello di fare uno sgambetto al Palermo per dimostrare che il Benevento c'è ed è pronto a giocarsela con chiunque.

