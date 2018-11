Nella domanda di Gerry Scotti c'è anche il Ciro Vigorito L'impianto sportivo sannita è stato nominato nel corso di "The Wall"

Sorpresa particolare per i tifosi del Benevento che questa sera hanno guardato la nota trasmissione di Gerry Scotti in onda su canale 5, chiamata "The Wall". Nel corso della serata il Ciro Vigorito è stato oggetto di una domanda posta dal conduttore al concorrente. Il quesito era il seguente: "Qual è il nome del nuovo stadio di calcio del Cagliari?". Le varie opzioni erano Sant'Elia, Sardegna Arena e, per l'appunto, Ciro Vigorito. Non è la prima volta che il Benevento compare nei vari giochi a quiz, dato che è accaduto anche lo scorso anno nel corso della stagione vissuta in serie A. Un esempio di come l'esperienza nel grande calcio abbia permesso anche una maggiore visibilità al sodalizio giallorosso e a tutto il Sannio.