A Palermo in difesa ritorna il capitano Christian Maggio Bucchi dovrà ancora rinunciare, però, a Nocerino, Del Pinto, Tuia e Bukata. Costa quasi pronto

Oggi pomeriggio i giallorossi si sono allenati a ranghi completi a porte chiuse all'antistadio Imbriani. Da domani, invece, le sedute saranno sempre di mattina. La situazione dell'infermeria resta sempre delicata alla vigilia di un autentico tour de force. Per la gara in Sicilia, infatti, tornerà disponibile soltanto Christian Maggio. Il capitano assente da oltre un mese (l'ultima gara l'ha giocata al Vigorito contro il Livorno il 22 ottobre), è abile ed arruolabile. La sua fisicità e l'esperienza potrebbero risultare determinanti nella battaglia del Barbera. Al contrario restano fermi al palo gli altri. Questo il quadro nel dettaglio. Innanzitutto Bukata, il suo è diventato un piccolo caso con una nuova ricaduta e non si parla di tempi di rientro a questo punto. Antonio Nocerino sta migliorando edl al cento per cento ci sarà contro il Verona, non è possibile rischiarlo a Palermo visto che l'infortunio al soleo è alquanto delicato. Anche Tuia resta al palo, ma per lui appare scontato il ritorno sempre contro il Verona. Stessa cosa dicasi per il centrocampista Del Pinto. Infine, discorso diverso per Costa. Il difensore portrebbe essere convocato già per la trasferta siciliana di venerdì sera ed essere utilizzato come titolare nella gara di coppa Italia in programma martedì pomeriggio al Vigorito contro il Cittadella per guadagnarsi la qualificazione e affrontare l'Inter a San Siro. Insomma, questa dovrebbe essere l'ultima settimana di semi-emergenza, anche se ora bisognerà iniziare a dare un'occhiata pure agli ammoniti. Oltre a Volta, infatti, pure Bandinelli è entrato in diffida, per lui al prossimo giallo scatterà la squalifica.

Antonio Martone