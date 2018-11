Brignoli e Puscas, gli ex Benevento dai gol storici Pesantissime le reti realizzate dai due al Vigorito: dalla promozione al primo punto in A

Venerdì sera il Benevento ritroverà anche Brignoli e Puscas, due vecchie conoscenze che nel passato recente del sodalizio giallorosso hanno scritto la storia con dei gol pesantissimi. L'attaccante rumeno ha messo la firma sul finale di stagione di due anni fa, realizzando ben tre marcature negli spareggi promozione, tra cui quella decisiva contro il Carpi che permise alla Strega di accedere di diritto in serie A.

Il primo punto nel massimo campionato italiano, giunto alla quattordicesima giornata, l'ha messo in cascina Alberto Brignoli. L'estremo difensore fu capace di mettere a segno una marcatura da vero bomber contro il Milan, giunta all'ultimo respiro, mandando in visibilio non solo il Vigorito, ma tutto il mondo con i social che impazzirono subito dopo la realizzazione. A distanza di un anno quel gol sarà protagonista nella serata del “Gran galà del calcio” del prossimo 3 dicembre, dove è stato votato tra i migliori cinque in assoluto della scorsa stagione. Anche Diletta Leotta, madrina della serata, ha espresso la sua preferenza per un gesto tecnico che è entrato di diritto nella storia della serie A.

Venerdì Brignoli e Puscas ritroveranno il Benevento da avversari. Probabilmente non sono considerati degli idoli dalla piazza sannita, ma una cosa è certa: tra dieci, venti o trent'anni ci ricorderemo dei loro gol come dei momenti indelebili vissuti dalla Strega nel corso della sua Storia, a conferma dell'importanza del florido periodo che il Sannio sta vivendo a livello calcistico.

Ivan Calabrese