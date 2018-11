Letizia: "La vittoria con il Perugia ci ha dato serenità" Il terzino sannita: "Gioco con il cuore. Spero di tornare in serie A con la maglia giallorossa"

Ieri sera è stato ospite nel corso della trasmissione Ottogol. Gaetano Letizia ha commentato così il momento della compagine giallorossa:

“Contro il Perugia siamo partiti con un po' di tensione a causa degli ultimi risultati negativi. Con il passare dei minuti ci siamo sciolti e fortunatamente siamo riusciti a fare gol. Nel finale eravamo preoccupati, soprattutto dopo quanto successo a Carpi. Non volevamo in nessun modo subire il pareggio, quindi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile per portare a casa i tre punti. Questo risultato sta facendo respirare un'altra aria nello spogliatoio. Dopo Carpi eravamo sotto a un treno, mentre adesso siamo tutti più tranquilli. Il ritiro non è stato dovuto dai risultati, ma per permettere al gruppo di unirsi ancora di più. Il campionato? La partenza è stata più che positiva, quindi tutti si aspettavano un campionato facile. E' fondamentale volare bassi, facendo tanti sacrifici e dando tutto in campo: solo così possiamo vincere, come accaduto tra l'altro contro il Perugia, altrimenti non possiamo considerarci da vertice. Il modulo? Per me è positivo: personalmente posso fare qualsiasi ruolo, basta che gioco. Qualche volta sbaglio, ma anche negli errori ci metto tutto me stesso perché gioco con il cuore”.

Ha chiuso così: “Quando sono arrivato ero felice di giocare in serie A, poi è andata male. Con il presidente ho un contratto (scadenza 2020 ndr) che intendo rispettare, poi sta a lui decidere se tenermi o mandarmi mia. Spero di tornare in massima serie con questi colori. Ai tifosi dico di starci vicini. Venerdì andremo a Palermo, non sarà facile ma cercheremo di portare a casa un risultati positivo”.

