Palermo, Rajkovic: "Benevento forte. Cercheremo di vincere" Le parole del calciatore rosanero al sito ufficiale della società

Un balzo al cielo per mantenere in alto il Palermo. È quello compiuto da Slobodan Rajkovic in occasione della rete messa a segno a Verona, che ha permesso ai rosanero di portare a casa un pareggio importante e di confermarsi in testa alla classifica: “È un punto prezioso per la classifica perché dà continuità al nostro percorso - commenta Rajkovic a palermocalcio.it - ma c'è un po' di rammarico perché abbiamo gestito per larghi tratti la gara subendo poco e fino alla fine abbiamo cercato il gol della vittoria. Non dimentichiamo però che avevamo davanti un'avversaria di tutto rispetto che, anche se in crisi di risultati, è tra le favorite per la promozione in serie A”.

Dopo la doppietta realizzata in Coppa Italia in estate, per il centrale serbo è così arrivata anche la prima rete in campionato: “Sono felice che sia stato un gol importante per il risultato finale, ma avrei preferito non segnare e vincere la partita. È comunque una gioia che condivido con i miei compagni e che dedico alla mia famiglia che mi ama e mi sostiene sempre”.

Con quello messo a segno da Rajkovic, sono sei i gol finora realizzati dai difensori rosanero. Un reparto non solo prolifico ma anche solido se si considera che la retroguardia del Palermo è tra le meno battute del campionato: “Siamo una squadra molto compatta - afferma il numero 5 rosanero - il punto di forza è la grande unione tra tutti i reparti. È fondamentale mantenere questi equilibri per raggiungere il nostro obiettivo finale. Ringrazio i nostri tifosi che fanno tanti chilometri per sostenerci in trasferta, come a Verona. Spero di vedere tanta gente anche al Barbera, vogliamo far togliere tante soddisfazioni ai nostri tifosi ed il loro sostegno è sempre molto importante”.

Venerdì sera al Barbera sarà di scena il Benevento, reduce dalla vittoria interna contro il Perugia: “Come il Verona anche il Benevento è tra le favorite per la promozione in serie A perché, come noi, ha un organico molto forte per affrontare la serie B. Sarà certamente un match importante - conclude Rajkovic - ma non decisivo perché il campionato è lungo, ovviamente vogliamo vincere per consolidare il primo posto”.