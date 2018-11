Palermo - Benevento, confronto tra due macchine da gol Insieme hanno realizzato 44 reti con 23 marcatori diversi. Numeri di alto livello

Sale l'attesa per l'anticipo della quattordicesima giornata tra Palermo e Benevento. Si tratta di un vero e proprio big match, tra due squadre che sin dalla scorsa estate sono state indicate tra le candidate alla promozione in serie A. Le aspettative per il momento sono rispettate, considerato che i siciliani sono al comando della classifica e la Strega, al di là dei problemi riscontrati nelle scorse settimane, resta in piena zona play off. Cosa hanno in più i rosanero rispetto al Benevento? Innanzitutto è facile sottolineare il fattore della continuità e non ci riferiamo soltanto ai risultati. Stellone può allenare un gruppo che nella scorsa stagione ha sfiorato la vittoria del campionato. Il sodalizio giallorosso, invece, è stato costretto a rivoluzionare la rosa dopo la retrocessione, ingaggiando calciatori esperti della categoria che però sono partiti da zero.

COSTANZA - Parlavamo di continuità. In effetti il Palermo sta avendo un ruolino di marcia da assoluto protagonista. L'esonero di Tedino sembra che l'abbia rivitalizzato, dato che con l'arrivo di Stellone sono arrivati 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. In un campionato così equilibrato è fondamentale avere un andamento del genere e infatti la classifica lo dimostra.

GOL - Benevento e Palermo sono due vere e proprie macchine da gol. Entrambe ne hanno segnati 22, designando anche il record di marcatori diversi che hanno gonfiato la rete con 12 siciliani e 11 sanniti. Lo spettacolo, quindi, è assicurato. La differenza sostanziale è relativa alle reti subite, con la Strega che ne ha ben nove in più. Questo è un tasto dolente della truppa di Bucchi che purtroppo rimarchiamo spesso, anche perché le marcature arrivano a causa di errori grossolani che interessano il singolo e non il reparto.

EMOZIONI - Quella di venerdì sarà una gara fondamentale per entrambe. Con un risultato positivo il Benevento dimostrebbe di essere in netta crescita dopo le debacle viste contro Ascoli, Carpi e Spezia. Il Palermo, invece, è determinato a riprendere il cammino con un successo per cominciare ad allungare in classifica consolidando così il primo posto. Per le due fazioni di sostenitori si prevede un match da vivere con il cuore in gola, mentre per i cosiddetti neutrali che si sintonizzeranno su Rai Sport e Dazn non mancherà un susseguirsi di continue emozioni. Il conto alla rovescia è già cominciato.

Ivan Calabrese