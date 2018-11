Balata tesse le lodi a Vigorito: "Un presidente che stimo..." Il numero uno della Lega B ha confidato che si rivolge spesso al patron giallorosso per consigli

Quella di lunedì scorso è stata una ennesima incoronazione, se così possiamo definirla per Oreste Vigorito. Il mondo del "calcio che conta" (serie A e B), dopo averlo conosciuto sta puntando tantissimo su di lui. Le parole dell'avvocato Mauro Balata, presidente della Lega di serie B, protagonista assoluto di questa estate, nel corso della trasmissione Ottogol ha inteso rendere omaggio come dirigente sportivo e uomo al patron del Benevento. Un motivo di vanto e soddisfazione, questo, per la tifoseria giallorossa oltre che per il massimo dirigente. A distanza di alcuni giorni fanno ancora eco le dichiarazioni spontanee e veramente sentite che tra l'altro costituiscono la garanzia e la dimostrazione forse più importante che il Benevento è entrato nei "salotti importanti", anche perchè i riconoscimenti al suo presidente sono alla squadra ed alla società... Sono questi i motivi da "leggere" e che devono servire da sprone e nel frattempo anche a tranquillizzare sul presente ed il futuro, a prescindere dal risultato sporadico del sabato o della domenica.

"Oreste Vigorito lo conoscono ovunque. Io lo stimo e lo stimo moltissimo. Non a caso ha ricevuto un nuovo incarico, di studiare la riforma dei campionati e sono sicuro che farà un grande lavoro". Questo uno dei passaggi di Balata parlando di Vigorito. Il presidente della B ha poi accelerato: "E' uno di quegli imprenditori illuminati, appassionati, che amano la propria società e che cercano sempre di dare il massimo con intelligenza, equilibrio, lucidità. Il suo impegno nella Lega è prezioso. Vigorito è una delle persone che sento di più perchè molto spesso mi dà consigli molto preziosi. Appena possibile mi sono riproposto anche di venire a Benevento".

ant. mart.