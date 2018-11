Per Improta si teme un nuovo stop in vista di Palermo Per l'esterno si valuterà nella rifinitura di domani. Acciacchi anche per Maggio ed Insigne

Sembra destinato a restare un miraggio il ritorno alla normalità per quanto concerne la rosa dei calciatori giallorossi. In questo inizio settimana sembravano esserci segnali di schiarita con i ritorni di Maggio e Costa ed i recuperi annunciati per la prossima in vista del match casalingo contro il Verona di Del Pinto, Tuia e Nocerino. Purtroppo nelle ultime ore tutti i piani si sarebbero complicati per lo staff tecnico anche se non ci sono per il momento ufficialità. Pare, infatti, che Maggio si sia dovuto fermare nuovamente ai box per una lieve distorsione alla caviglia. Problemi muscolari avrebbero registrato anche Improta che solo sabato scorso era rientrato con il Perugia e anche per Roberto Insigne che ha saltato l’allenamento di stamani per problemi ad un polpaccio. Al contrario sarebbe in una fase di costante miglioramento fisico-atletico il difensore Antei che si candida per giocare uno scorcio di partita anche al Barbera. Nell’allenamento di domani mattina all’antistadio, ultimo in città perché nel pomeriggio si partirà in aereo alla volta di Palermo, mister Bucchi tirerà le somme per verificare se ci sarà la possibilità di qualche recupero in extremis. In caso contrario sarà di nuovo emergenza e stavolta in tutti i reparti, comprese le fasce. Una vera disdetta per i giallorossi considerato che in queste settimane si giocano partite decisive per il campionato e soprattutto c’è un vero e proprio tour de force ad attendere la squadra e come se non bastasse c’è la storica sfida di Tim Cup contro il Cittadella martedì prossimo al Vigorito.

ant.mart.