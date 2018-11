Continua l'emergenza infortuni, anche Insigne ko Solo 21 i convocati per la trasferta di domani sera a Palermo. Ritorna Maggio

Emergenza infinita in casa giallorossa. Come si temeva anche per la trasferta di Palermo rosa ridotta al lumicino. Agli infortunati lungodegenti Del Pinto, Bukata, Costa, Nocerino e Tuia, si sono aggiunti anche gli esterni Roberto Insigne e Improta. Alla volta della Sicilia, dunque, sono pariti solo 21 calciatori. Da registrare il ritorno di Maggio ma l'ex azzurro non è al meglio per lui si profila un utilizzo in panchina. Questi i convocati ufficiali di Bucchi per la gara di domani 30 novembre, ore 21:00, presso lo stadio "R. Barbera", contro il Palermo:

PORTIERI: 1 Puggioni, 12 Montipò, 22 Gori;

DIFENSORI: 3 Letizia, 7 Di Chiara, 18 Gyamfi, 11 Maggio, 5 Antei, 6 Billong, 2 Sparandeo, 14 Volta;

CENTROCAMPISTI: 25 Bandinelli, 8 Tello, 24 Cuccurullo, 10 Viola, 28 Volpicelli;

ATTACCANTI: 9 Coda, 29 Asencio, 17 Buonaiuto, 27 Ricci, 30 Filogamo.

ant.mart.