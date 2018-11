Abbattista di Molfetta dirigerà il match di Palermo Dopo quattro designazioni consecutive con esordienti, un arbitro esperto per i sanniti

Dopo quattro designazioni consecutive con arbityri inesperti o esordienti, sicuramente per la presenza della capolista, è stato designato un arbitro esperto per i giallorossi. La gara Palermo-Benevento, in programma domani 30 novembre, ore 21.00, allo stadio "R. Barbera" di Palermo, è stata affidata, infatti, a Eugenio Abbattista di Molfetta. Il direttore di gara pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina e Edoardo Raspollini di Livorno. Quarto Ufficiale sarà anche lui pugliese, appartenente alla stessa sezione di Abbattista, si tratta di Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Abbattista che ha 36 anni, è alla decima stagione tra i professionisti, e fa parte anche della Can A. Ovviamente non è una faccia sconosciuta al Benevento avendo finora diretto sei partite dei giallorossi, tre in Lega Pro, due in B due anni fa e Bologna-Benevento l'anno scorso in A al Dall'Ara. Il primo precedente risale addirittura al 5 dicembre 2010: Benevento-Foligno 2-0. Seconda volta il 12 ottobre 2011, derby col Sorrento vinto per 1 a 0 dai ragazzi di Simonelli grazie ad un gol del bolognese Giacomo Cipriani. Particolare curioso: sulla panchina del Sorrento sedeva un certo Maurizio Sarri. Terza volta il 12 febbraio 2012: sconfitta casalinga contro una Ternana lanciata verso la serie B: 2 a 0 per le Fere al Vigorito. Ultimi due precedenti in B il 29 ottobre 2016 contro lo Spezia, 1 a 0 con rete di testa di Raman Chibsah e l'11 marzo 2017 contro la Virtus Entella terminata sullo 0 a 0. Poi il ko di Bologna. Nel computo generale c'è anche la sfida di Tim Cup del 2016-2017 contro la Salernitana, persa ai rigori dai giallorossi.

ant.mart.