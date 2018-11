Benevento, ecco la formazione ufficiale di questa sera Bucchi si affida di nuovo al 3-5-2

È tutto pronto per questa sera. I giallorossi si apprestano a vivere l’ennesima sfida impegnativa dopo quella casalinga col Perugia. Ed ancora una volta mister Bucchi dovrà far fronte all’emergenza per via dei tanti infortuni. Alla lunga lista (Del Pinto, Bukata, Tuia, Costa, Nocerino) si sono aggiunti anche Insigne ed Improta. Quest’ultimo era stato recuperato per la sfida coi grifoni ed utilizzato per il 3-5-2 sull’out sinistro. Un modulo a cui il tecnico non vuole rinunciare. Anche contro i siciliani si andrà avanti su questa strada sfruttando l’unico recuperato della lunga lista di acciaccati. Stiamo parlando di capitan Maggio. Lui ci sarà dopo un lunghissimo periodo di stop tornando sulla fascia destra ma appunto con una difesa a tre che chiaramente diventa a cinque nella fase di non possesso. Quindi Montipò tra i pali. Sulla linea dei tre Volta, Billong e Di Chiara. A destra Maggio con Letizia sulla sinistra. A centrocampo i soliti Tello, Viola e Bandinelli. In avanti il duo Coda-Asencio. Questa la formazione che proverà a far risultato lontano dalle mura amiche e a fermare la corsa del Palermo reduce da un ottimo momento. L’occasione è ghiotta, i giallorossi con l’ultima vittoria si sono portati in una posizione migliore: a cinque punti dal Palermo e a tre dal Pescara. Ma sarà solo l’inizio, ad attendere la strega ci sarà un vero e proprio tour de force con il Cittadella martedì al Vigorito per la Tim Cup e il Verona in campionato.