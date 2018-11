La diretta web di Palermo - Benevento Seguite con noi la testuale del match

Il Benevento è di scena in casa della capolista Palermo per l'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

PALERMO (4-3-3): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski, Nestorovski, Puscas. A disp.: Pomini, Rispoli, Accardi, Mordeo, Embalo, Ingegneri, Chochev, Falletti, Fiordilino, Szyminski, Mazzotta, Pirrello. All.: Stellone

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Di Chiara; Maggio, Bandinelli, Viola, Tello, Letizia; Asencio, Coda. A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Antei, Buonaiuto, Gyamfi, Cuccurullo, Ricci, Volpicelli, Filogamo. All.: Bucchi

