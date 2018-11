Maggio: "Ho visto un grande Benevento" Le parole del capitano: "Ottimo punto. Adesso pensiamo alla Coppa Italia"

Intervista del dopo partita per capitan Maggio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Questa sera ho visto un grande Benevento. Rispetto a tante altre partite siamo stati sul pezzo fino alla fine senza lasciare nulla al caso. Non abbiamo ancora fatto niente, è sicuramente un punto guadagnato ma dobbiamo voltare pagina. Adesso c'è la Coppa Italia che per noi è un appuntamento importante, poi affronteremo le altre gare con grande voglia".

ASSENTI - "Dispiace per gli infortunati e in particolare per Letizia: speriamo di averlo nel breve tempo. Al di là di questo il mister è stato bravo a mettere tutti i calciatori nel migliore modo possibile. Con la modifica del modulo è cambiato poco o niente: questo è un segnale positivo che dimostra quanto siamo camaleontici".

ARBITRO - "Difficilmente parlo degli arbitri. E' chiaro che in una gara del genere viene fuori di tutto. Ho ricevuto una gomitata nel corso di un'azione in cui potevamo fare male, ma mi ha ammonito. In altre circostanze non sono mancati dei falli abbastanza duri. Questo fa parte del calcio e non cerchiamo alibi, abbiamo voglia di migliorare e di portare a casa un risultato importante".

ESPERIENZA - "Cerco sempre di dare una mano ai compagni più giovani. Conosco le loro qualità e ogni tanto si perdono perché magari non hanno ancora l'esperienza per affrontare partite importanti. Sono certo che possiamo giocarcela fino alla fine.Da fuori li vedevo rammaricati perché non si spiegavano le prestazioni negative. Penso che bisogna credere di più nelle proprie forze e restare tranquilli, pensando principalmente al gruppo".

CONDIZIONE - "Sto bene. Ho voluto fortemente essere in campo per prendere qualche minuto. Adesso cominciamo a dare una mano importante a questa squadra e a questa società”.