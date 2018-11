Asencio: "Abbiamo giocato da squadra" L'attaccante giallorosso: "Dobbiamo continuare a esprimerci in questo modo"

Subito dopo il triplice fischio della sfida del Barbera ha parlato anche Asencio. Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo giocato da squadra, dominando nel corso della gara. Gli infortuni di Viola e Letizia ci hanno portato a cambiare modulo e siamo andati in difficoltà nel finale. Dobbiamo continuare a esprimerci in questo modo. Siamo stati bravi a crederci, dimostrando in casa della capolista che possiamo fare tanto. Occorre crederci nel mondo giusto, con la consapevolezza che siamo forti. Coda? Con lui ho una bella intesa e si vede nel corso della gara. E' da poco che giochiamo insieme e dobbiamo continuare ad allenarci al massimo”.