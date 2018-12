Benevento, Letizia e Viola out. E' emergenza col Cittadella Il centrocampista dovrebbe però recuperare per la sfida col Verona

Un punto importante quello arrivato da Palermo ma un impegno imminente che non permetterà ai giallorossi nemmeno un giorno di riposo. La Tim Cup col Cittadella, in programma martedì pomeriggio al Vigorito, non dà tregua alla strega che dovrà affrontare un periodo molto delicato tra sfide ravvicinate e avversarie di spessore. Eh sì, archiviate le gare con Perugia e Palermo, raccogliendo quattro punti e scacciando la crisi, ora il Benevento dovrà vedersela con la squadra di Venturato, reduce da una importante vittoria in campionato contro la Salernitana per il risultato di 3 reti ad 1 e poi in campionato contro il Verona. Ma già martedì l'attenzione dovrà essere alta, in palio c'è il passaggio del turno e la sfida con l'Inter a San Siro, un bel regalo sotto Natale per società e tifosi. Eppure Bucchi avrà vita difficile dovendo fronteggiare una vera e propria emergenza. Già a Palermo le assenze non sono state poche, contando anche quelle di Improta ed Insigne che a questo punto salteranno anche la sfida di Coppa Italia. Ma si sono aggiunti alla lista anche Viola e Letizia, usciti malconci dall'ultimo match. Per il terzino c'è un problema alle costole ma non si riesce ancora a capire l'entità, pare che sia troppo presto per una prima diagnosi per cui lo staff medico non vuole sbilanciarsi. Per Viola invece non dovrebbe essere nulla di grave ma chiaramente sarà risparmiato per l'impegno infrasettimanale in vista del campionato. Bucchi spera invece in un recupero di Costa che però anche oggi ha svolto lavoro differenziato. Insomma per avere un quadro più chiaro bisognerà aspettare a domani. Fermo restando che Antei è disponibile a tutti gli effetti. Il calciatore sta bene e si sta allenando da tempo con la squadra, probabile a questo punto che la sfida col Cittadella possa essere per lui un banco di prova importante. Intanto la squadra domani mattina tornerà ad allenarsi all'Imbriani, poi lunedì pomeriggio rifinitura e a seguire il ritiro presso l'Hotel Europa di Venticano.