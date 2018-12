Venturato: Non sottovalutiamo il Benevento ma volgiamo vincere Dopo aver battuto la Salernitana in campionato, il Cittadella sogna San Siro

Il suo Cittadella batte in campionato la Salernitana, si porta al secondo posto, ed ora sogna San Siro. Ma prima di provare ad assaporare il gusto di una sfida di A, dovrà vedersela col ritrovato Benevento di mister Bucchi: “Un'altra partita importante, da non sottovalutare - dichiara Venturato direttamente dal Tombolato - Per la verità non ci sarà bisogno di lavorare troppo nella testa dei calciatori per trovare gli stimoli giusti. Passare il turno significherà andare a San Siro e sfidare l'Inter, un'emozione unica per due realtà come Benevento e Cittadella. I giallorossi sono reduci da una retrocessione per cui il sogno è ancora vivo e ripeterlo sarebbe un'ulteriore gioia, inutile dire che per noi sarebbe un vero e proprio evento. Credo che in tutta la sua storia il Cittadella abbia giocato a San Siro una sola volta. Insomma andremo al Vigorito con la massima attenzione e proveremo a fare risultato dopo la grande vittoria in campionato sulla Salernitana. Per ora la classifica ci sorride, è ancora presto per fare previsioni, ma sicuramente rispetto agli ultimi due anni, comunque ottimi, abbiamo una marcia in più. E' la continuità il nostro punto di forza”.