Costa, Nocerino e Goddard pronti per la sfida col Cittadella Saranno ancora indisponibili Tuia, Del Pinto, Insigne, Improta e Bukata oltre a Letizia e Viola

Costa, Nocerino e Cy Goddard dovrebbero essere disponibili per la sfida di domani pomeriggio contro il Cittadella al Ciro Vigorito valevole per il quarto turno della Coppa Italia. Una gara storica per i giallorossi che non avevano mai superato il terzo turno e che al di là dell'emergenza sono intenzionati a sfruttare il fattore campo e "regalarsi" l'ingresso agli ottavi di finale contro l'Inter a S. Siro con gara secca fissata per il 13 gennaio, durante la lunga sosta dei campionati di A e B. S. Siro nel mirino, dunque, ma pensando anche e soprattutto al campionato che poi propone domenica sera lo scontro diretto contro l'Hellas Verona sempre in quello che si spera torni il "fortino" del Vigorito.

Domenica di lavoro dunque per la squadra che stamani si è radunata all'antistadio Carmelo Imbriani. Confermate, dunque, le buone notizie per l'esperto difensore ferrmatosi a Carpi, il centrocampista ex Milan che manca dalla gara interna con l'Ascoli e l'esterno giapponese assente nella lista dei convocati di Palermo. Saranno tre pedine in più per un match dove l'allenatore per rendere anche la panchina più lunga dovrà fare ricorso agli elementi del settore giovanile. Molto probabile che partano tutti titolari anche perchè giocoforza qualcuno dovrà riposare. Contro il Cittadella dovrebbero restare ancora fuori Viola e Letizia, freschi infortunati nella battaglia di venerdì sera a Palermo con il primo che fa ben sperare per un rientro contro gli scaligeri, oltre a Del Pinto, Tuia, Bukata, Insigne e Improta. Per quanto riguarda questi ultimi due sono abbastanza cospicue le speranze di averli arruolabili sempre per il campionato.

Antonio Martone