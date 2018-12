Antei, Gyamfi e Volpicelli saranno titolari in coppa? Bucchi non ha anticipato le scelte ma attuerà un mini-turnover contro il Cittadella

Per fare la conta dei disponibili ed avere la lista dei convocati bisogna attendere la fine dell'allenamento di rifinitura in programma oggi pomeriggio per i giallorossi. Bucchi farà un'attenta valutazione della situazione dopopdichè deciderà chi portare nel ritiro dell'Hotel Europa di Venticano per attendere la sfida contro il Cittadella.

Le anticipazioni, però, sono arrivate già nella giornata di ieri con l'emergenza che continua anche se sono stati recuperati il difensore Costa, il centrocampista Nocerino e l'esterno offensivo giapponese Cy Goddard. Non è escluso che i tre vista la necessità di far respirare i titolari che stanno tirando la carretta da soli in queste ultime settimane , partano titolari. Ed oltre a loro potrebbero trovare spazio in quello che è il campo delle ipotesi in difesa anche Antei e Gyamfi, oltre al giovane Volpicelli a centrocampo che è il reparto sicuramente più in emergenza rispetto agli altri.

Di sicuro, invece, salteranno la convocazione per la gara di coppa Italia Viola, Letizia, Insigne, Improta, Del Pinto, Tuia e Bukata. Stando ad indiscrezioni che però dovrebbero essere confermate nei prossimi giorni, del folto gruppo di sette potrebbero tornare disponibili tutti contro il Verona fatta eccezione per il solito Bukata e Letizia la cui situazione sarà monitorata giorno per giorno, ma l'infrazione alle costole è scontata visto che il forte giocatore di Scampia avverte un forte dolore e difficoltà anche nel respirare.

Insomma, una settimana di passione e di superlavoro per i giallorossi che dovranno tenere d'occhio due obiettivi importantissimi anche perchè è difficile rinunciare al sogno San Siro considerato che tutto passa per il Vigorito che sicuramente sarà affollato anche a causa dell'iniziativa attuata dalla società che concederà l'ingresso gratuito agli 8.438 abbonati

ant.mart.