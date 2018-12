Per la gara di Tim Cup saranno nove gli indisponibili Contrariamente a quanto sperato Costa e Cy Goddard hanno dato forfait per domani

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Cristian Bucchi ha diramato l’elenco dei 20 calciatori convocati per la gara di domani 4 dicembre, ore 15, presso lo stadio "C. Vigorito", contro il Cittadella. Contrariamente a quanto annunciato in un primo momento non sono stati recuperati Cy Goddard e Costa che vanno ad aggiungersi agli altri indisponibili Tuia, Letizia, Bukata, Del Pinto, Viola, Insigne e Improta. Per la storica sfida di Tim Cup, dunque, ci saranno ben nove assenti, un numero record.

Questa, invece, la lista dei calciatori che da stasera sono in ritiro all'Hotel Europa di Venticano: Portieri: Puggioni, Montipò, Gori; difensori: Di Chiara, Gyamfi, Maggio, Antei, Billong, Sparandeo, Volta; centrocampisti: Bandinelli, Tello, Cuccurullo, Nocerino, Volpicelli; attaccanti: Coda, Asencio, Buonaiuto, Ricci, Filogamo.

ant.mart.